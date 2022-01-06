Anadolu Efes, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 19. hafta maçında Bayern Münih ile karşılaşacak. Ancak maçın ertelendiğine dair bazı bilgiler gündeme geldi. Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ertelendi mi?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Geçen yılın şampiyonu Anadolu Efes, 19. hafta maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Ancak ülkemiz ve dünyada artan koronavirüs vaka sayıları, basketbol maçlarının ertelenmesine neden oluyor.

Bu kapsamda Fenerbahçe ve Real Madrid arasında oynanacak olan karşılaşma, vaka sayılarının artması nedeniyle ertelendi.

Anadolu Efes- Bayern Münih arasında oynanacak olan karşılaşmanın akıbeti merak edilirken, ertelendiğine dair bilgiler geldi.

Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte maça dair detaylar...

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI ERTELENDİ Mİ?

THY EuroLeague'in 19. haftasında 7 Ocak'ta oynanması gereken Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, lacivert-beyazlı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, tespit edilen koronavirüs vakaları neticesinde maç kadrosunda en az 8 oyuncu bulundurulamaması nedeniyle karşılaşmanın tehir edildiği belirtildi.

MAÇ TARİHİ NETLEŞMEDİ

Müsabakanın oynanacağı tarih ve saatin Avrupa Ligi tarafından daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

Öte yandan Avrupa Ligi, Anadolu Efes-Bayern Münih karşılaşmasının yanı sıra ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos maçlarının da koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendiğini açıkladı.