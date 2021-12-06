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Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 14. hafta maçında, Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?