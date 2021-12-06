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Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 06.12.2021 - 19:14
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, devam ediyor.
Her maç ayrı bir heyecana sahip olurken temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, başarılı sonuçlar elde ediyor.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Anadolu Efes 14. hafta maçında, Bayern Münih ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
ANADOLU EFES - BAYREN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bayern Münih – Anadolu Efes, THY Euroleague maçı, 09-12-2021 Perşembe günü Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV, kanal(lar)ından yayınlanacak. Maç saat 22:30'da başlayacak.
Bayern Münih ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği THY Euroleague maçı, Münih'da, Audi Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.