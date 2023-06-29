AA
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Bryant Dunston için teşekkür mesajı yayımlandı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, şöyle denildi:
Bir lider, bir kaptan, bir efsane... Kırdığın rekorlar, başardıkların, adanmışlığın ve mücadelen için sana minnettarız. Her zaman ailemizin bir parçası olacaksın blokların efendisi. Her şey için teşekkürler kaptan.
8 sezon forma giydi
Dunston, 8 sezon formasını giydiği Anadolu Efes'te önemli başarılara imza attı. 37 yaşındaki pivot, lacivert-beyazlı ekipte 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.