AA

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Bryant Dunston için teşekkür mesajı yayımlandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, şöyle denildi:

Bir lider, bir kaptan, bir efsane... Kırdığın rekorlar, başardıkların, adanmışlığın ve mücadelen için sana minnettarız. Her zaman ailemizin bir parçası olacaksın blokların efendisi. Her şey için teşekkürler kaptan.