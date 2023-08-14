Anadolu Efes, Burak Can Yıldızlı ile sözleşme imzaladı Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu olan Erdem Can yönetimindeki Anadolu Efes bir transfer daha gerçekleştirdi.

Lacivert-beyazlı ekip, Burak Can Yıldızlı'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Beşiktaş'ta oynadı

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Burak Can Yıldızlı, Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta 5,3 sayı, 1,1 asist ve 4 ribaunt ortalamaları yakaladı.