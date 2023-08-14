Anadolu Efes, Burak Can Yıldızlı ile sözleşme imzaladı

AA
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu olan Erdem Can yönetimindeki Anadolu Efes bir transfer daha gerçekleştirdi.
Lacivert-beyazlı ekip, Burak Can Yıldızlı'yı renklerine bağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak Beşiktaş'ta oynadı
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Burak Can Yıldızlı, Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta 5,3 sayı, 1,1 asist ve 4 ribaunt ortalamaları yakaladı.