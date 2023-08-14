Anadolu Efes, Burak Can Yıldızlı ile sözleşme imzaladı
AA

Türkiye Süper Ligi'nin son şampiyonu olan Erdem Can yönetimindeki Anadolu Efes bir daha gerçekleştirdi.

Lacivert-beyazlı ekip, Burak Can Yıldızlı'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda görev alan basketbolcuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Beşiktaş'ta oynadı

Geçen sezon forması giyen Burak Can Yıldızlı, Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta 5,3 sayı, 1,1 asist ve 4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Anadolu Efes, Burak Can Yıldızlı ile sözleşme imzaladı