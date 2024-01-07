Anadolu Efes, Bursaspor deplasmanında kazandı Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 83-73 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Tofaş Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Anadolu Efes, 83-73'lük skorla kazandı.

İlk yarı eşitlikle sona erdi

Karşılaşmaya Mutaf ve Hamilton'un sayılarıyla başlayan Bursaspor, Anadolu Efes'ten Oturu ve Daum'un sayılarına engel olamayınca 5. dakika eşitlikle (10-10) geçildi. Savunmada sertliği arttırıp hücumda da agresif oynayan Bursa temsilcisi, Michineau'nun sayı ve asistleriyle ilk çeyreği 27-21 önde kapattı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Daum ve Rıdvan Öncel ikilisinin set oyunlarıyla 15. dakikada farkı önce eşitledi (30-30), Erten Gazi'nin 3 sayılık isabetliyle ardından öne geçti: 30-33. İki takımın da daha kontrollü oynadığı çeyrek karşılıklı basketlerle devam ederken, soyunma odasına da 41-41 eşitlikle gidildi.

Anadolu Efes, maçtan 10 sayı farkla galip ayrıldı

Üçüncü periyota da iyi başlayan konuk ekip, Oturu ve Daum ikilisiyle etkili olmaya devam ederek, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 44-54. Bursaspor'un kötü hücumları karşısında daha sakin hücum eden Anadolu Efes, bu periyotta farkı çift hanelerde tutmayı başardı ve final periyotuna 63-53 skor avantajıyla gitti.

Son periyoda iyi başlayan yeşil-beyazlı ekip, farkı 32. dakikada 6 sayıya indirdi: 57-63. Bursaspor'un bu reaksiyonu karşısında oyun disiplininden kopmayan Anadolu Efes, Oturu'nun iyi oyunuyla sayılar bulmaya devam etti ve parkeden 83-73 galip ayrıldı.