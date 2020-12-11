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    Anadolu Efes-Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

    12. haftada oynanacak olan Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçının, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmesine karar verildi.
    • AA
    • 11.12.2020 - 22:59
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    Anadolu Efes-Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

    ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın yapılması gereken Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

    KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI TARİH DAHA SONRA AÇIKLANACAK

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursa temsilcisinde en az altı basketbolcusu için karantina uygulaması başlatıldığı için müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

    Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasının oynanacağı tarihin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

    Anadolu Efes-Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi #1

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