- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Anadolu Efes-Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Anadolu Efes-Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
12. haftada oynanacak olan Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçının, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmesine karar verildi.
- AA
- 11.12.2020 - 22:59
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın yapılması gereken Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI TARİH DAHA SONRA AÇIKLANACAK
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursa temsilcisinde en az altı basketbolcusu için karantina uygulaması başlatıldığı için müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.
Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasının oynanacağı tarihin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacağı aktarıldı.