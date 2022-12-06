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Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'a mağlup oldu
- 06.12.2022 - 22:44
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 6. hafta erteleme mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes‘i konuk etti. Büyükçekmece güçlü rakibi Anadolu Efes'i 83-76 mağlup etti.
Bu sonuçla Anadolu Efes 2. mağlubiyetini alırken Büyükçekmece Basketbol ise ikinci galibiyetini elde etti.
Larkin geri döndü
Anadolu Efes‘te uzun bir süre sonra sahalara geri dönen Shane Larkin karşılaşmaya ilk 5’te başladı.
Sajus ve Harris galibiyette pay sahibi
Büyükçekmece Basketbol’da Martynas Sajus 17 sayı – 5 ribaund, Terrell Harris 17 sayı – 7 ribaund – 3 asist, Demetre Rivers 16 sayı – 5 ribaund, Jordan Crawford 14 sayı – 5 ribaund – 9 asist ile mücadele etti.
Bryant'ın 18 sayısı galibiyete yetmedi
Anadolu Efes‘te Elijah Bryant 18 sayı – 3 ribaund, Ante Zizic 11 sayı – 11 ribaund, Will Clyburn 11 sayı, Vasilije Micic 10 sayı, Shane Larkin 7 sayı ile mücadele etti.