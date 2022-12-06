Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'a mağlup oldu

Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'a mağlup oldu

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 6. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a 83-76 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 6. hafta erteleme mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes‘i konuk etti. Büyükçekmece güçlü rakibi Anadolu Efes'i 83-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes 2. mağlubiyetini alırken Büyükçekmece Basketbol ise ikinci galibiyetini elde etti.

Larkin geri döndü

Anadolu Efes‘te uzun bir süre sonra sahalara geri dönen Shane Larkin karşılaşmaya ilk 5’te başladı.

Sajus ve Harris galibiyette pay sahibi

Büyükçekmece Basketbol’da Martynas Sajus 17 sayı – 5 ribaund, Terrell Harris 17 sayı – 7 ribaund – 3 asist, Demetre Rivers 16 sayı – 5 ribaund, Jordan Crawford 14 sayı – 5 ribaund – 9 asist ile mücadele etti.

Bryant'ın 18 sayısı galibiyete yetmedi

Anadolu Efes‘te Elijah Bryant 18 sayı – 3 ribaund, Ante Zizic 11 sayı – 11 ribaund, Will Clyburn 11 sayı, Vasilije Micic 10 sayı, Shane Larkin 7 sayı ile mücadele etti.