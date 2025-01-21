Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'a yenildi

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Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın kapanış maçında Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes, ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 91-89'luk skorla kazanmayı başardı.

Bu skorla ligde 5. kez kazanan Büyükçekmece Basketbol'da karşılaşmanın en skoreri olan Franke, 24 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes'te ise Ercan'ın 21, Larkin'in 19 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: 91 - ANADOLU EFES: 89

Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Mesut Öztürk

Büyükçekmece Basketbol: Rebic 10, Franke 24, Starks 17, Emircan Koşut 3, Zagorac 6, Ata Kahraman 2, Erdi Gülaslan, Yesukan Onar 4, Sajus 13, Love 12, Bruinsma

Anadolu Efes: Larkin 19, Bryant 6, Dozier 2, Ercan Osmani 21, Oturu 12, Nwora 12, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 5, Willis 1, Rıdvan Öncel, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 23-18

Devre: 42-41

3. Periyot: 65-66

5 Faulle çıkan: 39.52 Love (Büyükçekmece Basketbol)