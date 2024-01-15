Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u yendi

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Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 79-70'lik skorla kazanmayı başardı.
Anadolu Efes'te Daniel Oturu 17, Michael Daum 15, Darius Thompson 15, Rıdvan Öncel 11, Elijah Bryant 10 sayıyla mücadele etti.
Büyükçekmece'de Alex Perez 20, Evan Bruinsma 14, Malcolm Thomas 12 sayı ile maçı tamamladı.
Anadolu Efes bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini elde ederken Büyükçekmece ise 10. mağlubiyetini yaşadı.
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