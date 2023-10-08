Anadolu Efes, Çağdaş Bodrumspor karşısında kazandı Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 87-75 yendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrumspor ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.

2. hafta mücadelesinde kazanan 87-75'lik skorla Anadolu Efes oldu.

Menteşe Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 geride geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 45-42 üstün gitti.

Çekişmeli geçen mücadelenin 3. çeyreği 64-64 beraberlikle geçilirken, son periyotta üstün bir oyun sergileyen Anadolu Efes, sahadan 87-75 galip ayrıldı.

Beaubois maçın en skoreri oldu

Anadolu Efes'te 21 sayıyla mücadele eden Rodrigue Beaubois ile 17 sayı bulan Derek Xavier Willis takımlarının en skorer oyuncusu oldu.

Çağdaş Bodrumspor'da Benjamin Alexander Moore 16, Dominic Jordan Artis 14 ve Jaron Tremel Johnson 12 sayı üretti.