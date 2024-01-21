Anadolu Efes, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup etti Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında evinde Çağdaş Bodrumspor'u 87-79 yendi.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Çağdaş Bodrumspor karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Anadolu Efes 87-79'luk skorla kazandı.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde ederken, Çağdaş Bodrumspor ise 12. kez mağlup oldu.

Efes, soyunma odasına önde girdi

Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodu 19-18 Çağdaş Bodrumspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Efes ikinci periyotta Beaubois ve Ercan Osmani ile skor bulurken, rakibine Ahmet Düverioğlu, Alibegovic ve Warren ile karşılık veren Çağdaş Bodrumspor soyunma odasına da 45-35 önde gitti.

Ev sahibi maçtan 8 sayı farkla galip ayrıldı

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Thompson, Willis ve Oturu'nun basketleriyle skoru lehine çevirdi ve son çeyreğe 61-59 önde girdi.

Etkili mücadelesini son periyoda da taşıyan Anadolu Efes, Thompson'un dış atışlardaki başarılı performansıyla müsabakadan 87-79 galip ayrıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)