Anadolu Efes, Cenk Akyol'u Genç Takım antrenörlüğüne getirdi

Anadolu Efes Kulübü, eski basketbolcusu Cenk Akyol'a görev verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in 15 Yaş Altı Takımı'nda antrenörlük görevini yapan Cenk Akyol'un, Genç Takım antrenörlüğüne getirildiği duyuruldu.

"VİZYONUMUZ TÜRK SPORUNU İLERİYE GÖTÜRMEK"

Anadolu Efes Sportif Direktörü İsmail Şenol, Cenk Akyol'un kulübün altyapısından yetişip milli takım formasıyla önemli başarılar elde ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Cenk Akyol, henüz antrenörlük kariyerinin başında olmasına karşın, Galatasaray'da Ekrem Memnun ve Andreas Pistiolis'le önemli tecrübe edindi. Bu sezon 15 Yaş Altı Takımı'mızın başında gösterdiği performans da bizi cesaretlendirdi. 15 Yaş Altı Takımı'nın sezonunun bitmesiyle Cenk Hoca'yı Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden takımımızın başına getirdik. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak vizyonumuz; Türk sporunu ileriye götürmek, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ederek basketbolu tüm gençlere sevdirmektir.