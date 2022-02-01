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Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 01.02.2022 - 12:28
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ligde oynadığı 10 karşılaşmayı kazanıp 11 mücadeleden mağlup ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 9. sırada yer alıyor. Rus ekibi CSKA Moskova ise 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan cetvelinde 5. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes - CSKA Moskova basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Peki, Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - CSKA Moskova maçına dair detaylar...
ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - CSKA Moskova EuroLeague maçı, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.
Megasport Arena'da oynanacak karşılaşma, BeIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçta Zenit'e 76-67 mağlup oldu. CSKA Moskova ise deplasmanda UNICS Kazan'ı 86-75 yendi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 100-96 kazanmıştı.