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Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Andolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 24. hafta maçında Rus temsilcisi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?