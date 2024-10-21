Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı mağlup etti

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftanın kapanış mücadelesinde Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 95-72'lik skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

Bu sonuçla birlikte Efes, lige 3'te 3 ile başlamış oldu. Darüşşafaka ise üçüncü maçında ikinci kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Anadolu Efes: Nwora 19, Bryant 12, Thompson 9, Poirier 8, Ercan Osmani 11, Rıdvan Öncel 1, Smits 14, Johnson 10, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Can Yıldızlı 2, Erkan Yılmaz, Willis 5

Darüşşafaka: Enes Berkay Taşkıran 6, Moore 13, Tinkle 15, Gach 2, Ege Demir 11, Tarık Sezgün 1, Tolga Kay 2, Appleby 22, Yiğit Onan