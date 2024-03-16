Anadolu Efes deplasmanda Asvel'e yenildi

EuroLeague'in 29. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa'da Asvel deplasmanına çıktı.
Düşük tempoda ve hücum yüzdesiyle mücadele eden Anadolu Efes, dördüncü çeyreğin başında 18 sayı (70-52) geri düştü.
Oyuna hükmetmemesine rağmen rakibinin savunmadaki hatalarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, bitime 1 dakika 45 saniye kala farkı 4 sayıya (79-75) indirdi.
Anadolu Efes, kurduğu baskıyla bitime 28 saniye kala farkı 1'e indirdi: 81-80.
Maçı bırakmayan Asvel, Lee'nin 3 sayılık basketiyle bitime 4 saniye kalan skoru 84-80 yaptı.
Kalan kısa sürede istediği hücumu yapamayan Anadolu Efes, sahadan yenik ayrıldı.
Fırsat kaçtı
Anadolu Efes, play-in yolunda doğrudan rakipleri Valencia, Partizan ve Olimpia Milano'nun kaybettiği haftada fırsat tepti.
EuroLeague'de 18 takım arasında 17. sırada yer alan ve hiçbir iddiası bulunmayan Asvel'e mağlup olan Anadolu Efes, 12 galibiyette kaldı.
Asvel ise 7. galibiyetini aldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış