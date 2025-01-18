Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya kaybetti
Haber Merkezi

EuroLeague'in 22. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'ya konuk oldu.

Barcelona, mücadeleyi 90-80'lik skorla kazandı.

Bu galibiyetle Barcelona, 13'üncü galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes ise üst üste 5'inci, toplamda 12'nci yenilgilisini aldı.

BARCELONA: 90 - ANADOLU EFES: 80

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Tomasz Trawicki (Polonya)

Barcelona: Punter 15, Satoransky 6, Fall 13, Abrines 5, Parker 4, Anderson 3, Vesely 11, Brizuela 10, Metu 10, Nunez 11, Parra 2

Anadolu Efes: Larkin 13, Bryant 16, Smits 1, Thompson10, Poirier 13, Beaubois 3, Nwora, Johnson 2, Oturu 8, Willis 3, Dozier 6, Ercan Osmani 5

1. Periyot: 22-24

Devre: 48-41

3. Periyot: 65-59

Beş faulle çıkan: 38.36 Poirier (Anadolu Efes)

ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor