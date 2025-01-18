Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya kaybetti

EuroLeague'in 22. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'ya konuk oldu.
Barcelona, mücadeleyi 90-80'lik skorla kazandı.
Bu galibiyetle Barcelona, 13'üncü galibiyetini elde etti.
Anadolu Efes ise üst üste 5'inci, toplamda 12'nci yenilgilisini aldı.
BARCELONA: 90 - ANADOLU EFES: 80
Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Tomasz Trawicki (Polonya)
Barcelona: Punter 15, Satoransky 6, Fall 13, Abrines 5, Parker 4, Anderson 3, Vesely 11, Brizuela 10, Metu 10, Nunez 11, Parra 2
Anadolu Efes: Larkin 13, Bryant 16, Smits 1, Thompson10, Poirier 13, Beaubois 3, Nwora, Johnson 2, Oturu 8, Willis 3, Dozier 6, Ercan Osmani 5
1. Periyot: 22-24
Devre: 48-41
3. Periyot: 65-59
Beş faulle çıkan: 38.36 Poirier (Anadolu Efes)
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