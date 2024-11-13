Anadolu Efes, deplasmanda Baskonia'yı yendi

Haber Merkezi
EuroLeague 9. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
ANADOLU EFES'İN BEŞİNCİ GALİBİYETİ
Buesa Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-21 önde tamamlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 46-39 üstün gitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyreğini 65-63 önde geçtiği karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Baskonia ise 5. yenilgisini yaşadı.
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