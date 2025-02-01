Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'a kaybetti

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EuroLeague'in 24. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunanistan'da Olympiakos deplasmanına çıktı.

Olympiakos, mücadeleyi 92-89'luk skorla kazanmayı başardı.

Vezenkov, 26 sayı ile galibiyetin en büyük mimarı oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 24. maçında 13. kez sahadan mağlup ayrıldı.

24. maçında 17. galibiyetini alan Olympiakos ise liderliğini sürdürdü.

OLYMPIAKOS: 92 - ANADOLU EFES: 89

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Olympiakos: Williams-Goss 9, Fall 5, Vezenkov 26, Papanikolaou 9, Fournier 20, Peters 5, Milutinov 11, McKissic 7, Dorsey, Vildoza, Larentzakis

Anadolu Efes: Beaubois 5, Bryant 21, Thompson 8, Poirier 6, Ercan Osmani 5, Larkin 3, Nwora 12, Smits 7, Dozier 12, Oturu 10, Willis, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 29-14

Devre: 47-40

3. Periyot: 74-61