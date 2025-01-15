Anadolu Efes deplasmanda Paris'e yenildi

Haber Merkezi
EuroLeague'in 20. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa ekibi Paris'e konuk oldu.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 88-84'lük skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla üst üste 4. maçını kaybeden Anadolu Efes, 10 galibiyette kaldı.
5 maç sonra kazanan Paris ise 12. galibiyetini elde etti.
PARİS: 88 - ANADOLU EFES: 84
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Gytis Vilius (Litvanya), Nick van den Broeck (Belçika)
Paris: Shorts 17, Malcolm 12, Ward 6, Hayes 3, Jantunen 10, Hifi 14, Cavaliere 7, Maodo Lo 9, Ouattara 10, Bandja Sy, Kratzer
Anadolu Efes: Nwora 7, Bryant 21, Smits 4, Thompson 12, Poirier 14, Larkin 13, Beaubois 3, Johnson 2, Oturu 4, Willis 4, Ercan Osmani
1. Periyot: 19-13
Devre: 37-39
3. Periyot: 59-59
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