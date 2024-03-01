Anadolu Efes deplasmanda Partizan'a mağlup oldu

EuroLeague'in 27. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan'da Partizan deplasmanına çıktı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 100-90'lık skorla kazanmayı başararak 13. galibiyetini aldı.
Lacivert-beyazlılar ise organizasyonda 16. yenilgisini yaşadı.
Will Clyburn'ün çabası yetmedi
Maçın ilk periyodu Anadolu Efes'in 20-17 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci çeyrekte toparlanan Partizan soyunma odasına 43-40 önde gitti.
Partizan başa baş geçen üçüncü periyodu 64-59 üstün bitirdi.
Dördüncü ve son çeyrekte Aleksa Avramovic'in sergilediği etkili performansla farkı açan Partizan sahadan 100-90 galip ayrıldı.
Kaydettiği 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Avramovic galibiyette başrol üstlendi.
Anadolu Efes'te Will Clyburn'ün 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış