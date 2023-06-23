Anadolu Efes, Doğuş Balbay'la yollarını ayırdı

AA

Anadolu Efes Basketbol Takımı, kaptan Doğuş Balbay'a teşekkür mesajı yayımlayarak veda etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Çok genç bir sporcu olarak kapısından içeri girdiğin bu kulüpten, efsane bir kaptan olarak ayrılıyorsun. Verdiğin tüm emekler, gençlere aşıladığın tüm değerler için teşekkürlerimizi sunuyor, kaldırdığın onlarca kupanın gururuyla sana veda ediyoruz. 4 numara, takım kaptanı Doğuuuş Balbaaay.