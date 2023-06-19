Anadolu Efes, Ergin Ataman'la yollarını ayırdı Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, yaptığı açıklamayla başantrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını söyledi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi finallerinde Anadolu Efes, Karşıyaka'yı 3-0’la geçerek kulüp tarihinin 16. lig şampiyonluğunu elde etti. Bu şampiyonlukla birlikte Anadolu Efes için bir dönemin sonu resmen gelmiş oldu.

Anadolu Efes‘te başarılarla dolu geçen 5 senelik sürecin ardından Ergin Ataman takımdan resmen ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekiple 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşayan başantrenör, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varmıştı.

"Ergin Ataman'a yeni görevinde başarılar dilerim"

Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan yaptığı açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Özilhan açıklamasında, "Ergin Ataman'a yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

"Biz bir tarih yazdık"

Ergin Ataman ise şunları dedi:

Hep birlikte; başkanımızın, yönetim kurulunun ve bütün çalışan arkadaşlarım, oyumcularımla birlikte Avrupa basketbol tarihine adımızı altın harflerle kazıdık. Biz bir tarih yazdık.

"Ayrılık da sevdaya dahil"

Deneyimli başantrenör sözlerine, şöyle devam etti:

Bugün bir kez daha bir tarih yazıyoruz ben başkanım ve yönetime böylesine bir onurlandırma için teşekkür ediyorum. Allah herkese böyle bir ayrılık nasip etsin. Ayrılık da sevdaya dahil. Bütün bu başarılar Anadolu Efes'in kurumsallığından ötürü, ben de buna teknik anlamda önderlik etmeye çalıştım.

"Adımızı tarihe altın harflerle yazmış olduk"

Ergin Ataman son olarak şu sözleri sarf etti: