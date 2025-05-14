Anadolu Efes, erteleme maçında Karşıyaka'yı yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Karşıyaka ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-77'lik skorla konuk takım Anadolu Efes oldu.
SKOR DAĞILIMI
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 10, Hollins 5, Smith 17, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 10, Eylem Eminoğlu, Hakan Sayılı 7, Maxhuni 18, Mehmet Efe Demirel 2, Suleiman 1, Yalın Yıldız 2
Anadolu Efes: Nwora 31, Thompson 7, Dozier 12, Burak Can Yıldızlı 4, Oturu 8, Bryant 9, Rıdvan Öncel, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 8, Erkan Yılmaz 2, Willis 3
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış