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    Anadolu Efes EuroLeague çeyrek finalinde Milan'a karşı 2-1 öne geçti

    EuroLeague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 77-65 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
    • 27.04.2022 - 00:44
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    Anadolu Efes EuroLeague çeyrek finalinde Milan'a karşı 2-1 öne geçti

    Karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı. 11-7 geriye düşen Efes, bulduğu 14-0'lık seriyle 21-11'lik üstünlüğü yakaladı. Hücumda Micic ve Pleiss ile etkili olan lacivert-beyazlılar ilk çeyreği 25-17 önde kapattı.

    İkinci çeyrek

    AA'nın haberine göre; ikinci çeyreğe Dunston'ın basketiyle başlayan Anadolu Efes farkı 10'a çıkardı: 27-17. Hücumda etkili olan Efes, ilk yarının son 3 dakikasına girilirken farkı 14'e yükseltti: 42-28. Konuk ekip ilk yarının son bölümünde 7-0'lık seri yakalasa da Efes, soyunma odasına 42-35 önde girdi.

    Anadolu Efes EuroLeague çeyrek finalinde Milan a karşı 2-1 öne geçti #1

    Üçüncü çeyrek

    İkinci yarıya da hızlı başlayan Efes, farkı 10'a yükseltse de hücumda etkili olan konuk ekip farkı düşürmeye başladı. Hall ve Bentil ile sayılar bulan AX Armani Exchange Milan son çeyrek öncesinde farkı 3'e düşürdü: 59-56.

    Anadolu Efes EuroLeague çeyrek finalinde Milan a karşı 2-1 öne geçti #2

    Son çeyrek

    Son çeyreğe 4-0'lık seriyle başlayan İtalyan ekibi 60-59 öne geçti. İki takımın da savunma sertliğini arttırdığı ve sayı bulmakta zorlandığı periyotta son 5 dakikaya 63-63'lük eşitlikle girildi. Bu dakikadan sonra hücumda etkinliğini arttıran Efes 9-0'lık seri yakaladı: 72-63. Efes karşılaşmadan da 12 sayı farkla galip ayrıldı: 77-65.

    Anadolu Efes EuroLeague çeyrek finalinde Milan a karşı 2-1 öne geçti #3

    3 galibiyet alan dörtlü finale yükselecek

    Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. Serinin dördüncü maçı 28 Nisan Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

    Anadolu Efes EuroLeague çeyrek finalinde Milan a karşı 2-1 öne geçti #4

    Anadolu Efes: 77 - AX Armani Exchange Milan: 65

    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)

    Anadolu Efes: Larkin 16, Bryant 4, Micic 20, Moerman 8, Pleiss 17, Singleton 3, Buğrahan Tuncer 3, Anderson 2, Dunston 4

    Anadolu Efes EuroLeague çeyrek finalinde Milan a karşı 2-1 öne geçti #5

    AX Armani Exchange Milan: Rodriguez 9, Shields 9, Hines 6, Hall 16, Bentil 8, Grant 11, Tarczewski 4, Ricci 2, Daniels, Datome, Biligha, Baldasso

    1. Periyot: 25-17

    Devre: 42-35

    3. Periyot: 59-56

    Anadolu Efes EuroLeague çeyrek finalinde Milan a karşı 2-1 öne geçti #6


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