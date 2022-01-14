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    Anadolu Efes EuroLeague'de Barcelona'ya yenildi

    Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 mağlup oldu.
    • AA
    • 14.01.2022 - 02:35
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    Anadolu Efes EuroLeague'de Barcelona'ya yenildi

    Anadolu Efes, bu sezon 10. mağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.

    ERGİN ATAMAN MAÇTAN ATILDI

    Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

    Anadolu Efes EuroLeague de Barcelona ya yenildi #1

    Barcelona: 82 - Anadolu Efes: 77

    Salon: Blaugrana
    Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomislav Hordov (Hırvatistan)
    Barcelona: Davies 7, Martinez 2, Laprovittola 5, Higgins 9, Mirotic 15, Exum 1, Sertaç Şanlı 13, Smith, Davis-Hayes 4, Kuric 8, Jokubaitis 16, Nnaji 2

    Anadolu Efes EuroLeague de Barcelona ya yenildi #2

    Anadolu Efes: Singleton 6, Bryant, Pleiss 2, Micic 18, Simon 12, Larkin 17, Beaubois 2, Moerman 6, Anderson 2, Dunston 12, Petrusev
    1. periyot: 19-17
    Devre: 40-41
    3. periyot: 61-56

    Anadolu Efes EuroLeague de Barcelona ya yenildi #3

    Anadolu Efes EuroLeague de Barcelona ya yenildi #4

    Anadolu Efes EuroLeague de Barcelona ya yenildi #5

    Anadolu Efes EuroLeague de Barcelona ya yenildi #6

    Anadolu Efes EuroLeague de Barcelona ya yenildi #7

    Anadolu Efes EuroLeague de Barcelona ya yenildi #8


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