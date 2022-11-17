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    Anadolu Efes, Euroleague'de Barcelona'yı yendi

    Anadolu Efes, Euroleague'de Barcelona'yı yendi

    Anadolu Efes, Euroleague'in 8. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'yı 96-86 mağlup etti.
    • 17.11.2022 - 23:13
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    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan maçın ilk anlarında iyi savunma yapan lacivert-beyazlılar, 3. dakikada 6-2 üstünlük kurdu.

    Laprovittola, Kalinic ve Sertaç Şanlı'nın skor üretmesine engel olamayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 13-8 geride geçti. Bitime 12 saniye 9 sayı geri düşen (13-22) Anadolu Efes, Dunston'un bitime 4 saniye kala ürettiği 3 sayıyla ilk çeyreği 22-16 geride kapattı.

    Anadolu Efes, Euroleague de Barcelona yı yendi #1

    İkinci çeyrek

    İkinci çeyreğin başında pota altını iyi kapatan Anadolu Efes; Micic, Dunston ve M'Baye ile bulduğu basketlerle 13. dakikada 26-25 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin 15. dakikası 32-32 eşitlikle geride kaldı. Bryant'ın içeriden M'Baye ve Clyburn'un 3 sayı çizgisinin gerisinde bulduğu basketlerle üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devre arasına 45-41 üstün girdi.

    Anadolu Efes, Euroleague de Barcelona yı yendi #2

    Üçüncü çeyrek

    İkinci yarıya Micic, Bryant ve Clyburn'ün basketleriyle 8-0'lık seri bularak başlayan Anadolu Efes, 23. dakikanın sonlarında skoru 53-41 yaptı. Micic ve Bryant'ın yönettiği hücumda etkinliğini devam ettiren lacivert-beyazlılar 29. dakikada farkı 13 sayıya (64-51) taşıdı. Ev sahibi ekip, 3. çeyreği 66-57 üstün bitirdi.

    Anadolu Efes, Euroleague de Barcelona yı yendi #3

    Son çeyrek

    Son periyoda Clyburn basketleriyle 5-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, 31. dakikada 14 sayılık fark (71-57) buldu. İspanyol temsilcisi, Anadolu Efes cephesinin tepki gösterdiği hakem kararlarının ardından bulduğu basketlerle farkı azaltmaya çalıştı. Ancak lacivert-beyazlılar Clyburn'ün dış atışlarda sağladığı isabetlerle üstünlüğünü korudu. Laprovittola'nın 3 sayı çizgisi gerisinden skor ürettiği Barcelona'ya kritik anlarda Micic ve Clyburn ile yanıt veren ev sahibi ekip, oyunun kontrolünün elinde kalmasını sağladı.

    Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, mücadeleyi 96-86 kazandı.

    Anadolu Efes, Euroleague de Barcelona yı yendi #4

    8 maçta 3. galibiyet

    AA'nın haberine göre; bu sonuçla Euroleague'de son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 8 maçında 3. galibiyetini elde etti. Barcelona ise 3. kez mağlup oldu.

    Anadolu Efes, Euroleague de Barcelona yı yendi #5

    En skorer Laprovittola

    Anadolu Efes'te Clyburn 24, Micic ise 22 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Lacivert-beyazlılarda Bryant 16, M'Baye 13 sayıyla galibiyete katkı verdi.

    Barcelona'da ise Laprovittola, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Konuk takım forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı ise mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı.

    Anadolu Efes, Euroleague de Barcelona yı yendi #6

    Anadolu Efes: 96 - Barcelona: 86

    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Luka Kardum (Hırvatistan)

    Anadolu Efes: Micic 22, Bryant 16, Beaubois 5, Polonara 5, Pleiss, Clyburn 24, Taylor 4, Dunston 7, M'Baye 13, Zizic

    Anadolu Efes, Euroleague de Barcelona yı yendi #7

    Barcelona: Laprovittola 28, Satoransky 3, Kalinic 10, Tobey, Sertaç Şanlı 18, Higgins 14, Jokubaitis 2, Da Silva, Abrines 9, Vesely, Pauli 2

    1. Periyot: 16-22

    Devre: 45-41

    3. Periyot: 66-57

    Anadolu Efes, Euroleague de Barcelona yı yendi #8

    Anadolu Efes, Euroleague de Barcelona yı yendi #9


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