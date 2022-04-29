Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini 75-70 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Micic, Moerman ve Pleiss ile 8-0'lık seri yakarken, konuk takımın başantrenörü Ettore Messina 2. dakikada mola aldı. Molanın ardından boyalı alanı iyi kullanan lacivert-beyazlı takım, 7. dakikada farkı 12 sayıya (16-4) çıkardı. Sonraki bölümde İtalyan ekibi hızlı hücumlarla sayı üretirken, Anadolu Efes ilk periyodu 19-11 önde bitirdi.

İkinci periyot

AA'nın haberine göre; ikinci periyoda iyi başlayan AX Armani Exchange Milan, Datome ve Tarczewski ile bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı 3 sayıya (23-20) indirdi. Bu periyotta savunmada zayıf kalan Anadolu Efes karşısında skor üretmeye devam eden konuk takım, Datome'nin üç sayılık basketiyle 18. dakikada 35-34 öne geçti. AX Armani Exchange Milan, soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

Anadolu Efes EuroLeague'de beşinci kez Dörtlü Final'de VİDEO

Üçüncü periyot

Maçta üçüncü periyodun ilk bölümünde Bryant, Micic ve Pleiss ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulan Anadolu Efes, 24. dakikada 56-48 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen müsabakada Anadolu Efes, son çeyreğe 62-58 önde girdi.

Son periyot

Son periyoda Datome, Shields ve Ricci'nin basketleriyle başlayan AX Armani Exchange Milan, 33. dakikada 66-62 öne geçti. Pleiss'in basketiyle toparlanan Anadolu Efes, Micic'in de katkısıyla 37. dakikada skoru eşitledi: 68-68. İki takımın da sert savunma yaptığı çekişmeli müsabakada lacivert-beyazlı takım, Singleton'un serbest atışlardan ürettiği sayılarla son dakikaya 71-68 önde girdi. Son dakikada rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes, müsabakadan 75-70 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, seriyi de 3-1 kazanarak adını üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yazdırdı.

Anadolu Efes: 75 - AX Armani Exchange Milan: 70

Seriyi 3-1 kazanan Anadolu Efes, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükseldi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Gytis Vilius (Litvanya)

Anadolu Efes: Larkin 8, Micic 20, Bryant 6, Moerman 4, Pleiss 25, Anderson 5, Dunston 2, Buğrahan Tuncer 2, Singleton 3

AX Armani Exchange Milan: Rodriguez 7, Shields 8, Hines 10, Hall 9, Bentil 6, Datome 21, Ricci 5, Grant, Tarczewski 4

1. Periyot: 19-11

Devre: 42-43

3. Periyot: 62-58

Anadolu Efes'in çeyrek final serüveni

Organizasyonda normal sezonu 6. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ligi 3. basamakta bitiren AX Armani Exchange Milan ile play-off çeyrek finalinde kozlarını paylaştı.

Serinin ilk iki maçı İtalya'da oynanırken, Anadolu Efes ilk müsabakayı 64-48 kazanarak 1-0 öne geçti. İtalya'daki ikinci karşılaşmadan AX Armani Exchange Milan 73-66 üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı.

Anadolu Efes, İstanbul'da yapılan üçüncü ve dördüncü müsabakalarda 77-65 ve 75-70 galip gelerek, seriyi 3-1 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Maç sonu büyük sevinç

Anadolu Efesli oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Lacivert-beyazlı oyuncular, bitiş düdüğünün ardından saha ortasında birbirlerine sarılarak Dörtlü Final'e kalmanın sevincini yaşadı.

Salonu dolduran taraftarlar da başantrenör Ergin Ataman ve oyunculara tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'i kutladı.

Karşılaşmayı salonda takip eden Bakan Kasapoğlu, bitiş düdüğünün ardından saha içinde Ergin Ataman ve oyuncuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, lacivert-beyazlıların soyunma odasını da ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Beşinci kez Dörtlü Final'de

Son şampiyon Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda beşinci kez Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.

Lacivert-beyazlılar, ilk olarak 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, 2018-2019'da da Dörtlü Final'de mücadele etti. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'deki ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

Anadolu Efes, geçen sezon ise yer aldığı Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaştı. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final'in ilk gününde Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenen lacivert-beyazlı takım, finalde ise İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Ergin Ataman'ın beşinci Dörtlü Final'i

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde beşinci kez Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak.

Ataman, lacivert-beyazlı takımı bu sezonun yanı sıra 1999-2000 (Suprolig), 2018-2019 ve 2020-2021'de de Dörtlü Final'e taşımıştı.

Deneyimli başantrenör, ayrıca İtalya ekibi Montepaschi Siena'nın başında da 2002-2003 sezonunda Dörtlü Final heyecanı yaşamıştı.

Yarı finalde rakip Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibi

Anadolu Efes, Dörtlü Final'deki ilk maçını Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle yapacak.

Olympiakos'un 2-1 önde olduğu eşleşmedeki dördüncü maç yarın oynanacak.

Dörtlü Final Sırbistan'da

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek.

Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'de ilk maçlar 19 Mayıs Perşembe günü, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.