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Anadolu Efes EuroLeague'de Bitci Baskonia'yı yendi

Anadolu Efes EuroLeague'de Bitci Baskonia'yı yendi

Anadolu Efes, EuroLeague'in 15. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Bitci Baskonia'yı 87-72 mağlup ederek 7. galibiyetini elde etti.