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    Anadolu Efes EuroLeague'de Bitci Baskonia'yı yendi

    Anadolu Efes, EuroLeague'in 15. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Bitci Baskonia'yı 87-72 mağlup ederek 7. galibiyetini elde etti.
    • AA
    • 15.12.2021 - 05:29
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    Anadolu Efes EuroLeague'de Bitci Baskonia'yı yendi

    Mücadelenin ilk periyodunu 21-13 geride kapatan Anadolu Efes, devre arasına 43-42 üstün girmeyi başardı.

    Üçüncü periyotta 66-62 ile skor üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, son çeyrekte farkı açarak karşılaşmayı 87-72 kazandı.

    MİCİC EN SKORER

    Ev sahibi ekipte Micic, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bitci Baskonia'da Granger ve Fontecchio 17'şer sayı kaydetti.

    Anadolu Efes EuroLeague de Bitci Baskonia yı yendi #1

    ANADOLU EFES'İN 7. GALİBİYETİ

    Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti. Bitci Baskonia ise 10. yenilgisini yaşadı.

    Anadolu Efes EuroLeague de Bitci Baskonia yı yendi #2

    Anadolu Efes: 87 - Bitci Baskonia: 72

    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Marcin Kowalski (Polonya)

    Anadolu Efes: Larkin 16, Beaubois 7, Bryant 2, Moerman 15, Dunston, Singleton, Pleiss 17, Micic 24, Anderson, Petrusev 6, Simon

    Anadolu Efes EuroLeague de Bitci Baskonia yı yendi #3

    Bitci Baskonia: Baldwin 10, Granger 17, Fontecchio 17, Sedekerskis 8, Enoch 5, Peters 9, Costello, Giedraitis 5, Nnoko 1

    1. Periyot: 13-21

    Devre: 43-42

    3. Periyot: 66-62

    Anadolu Efes EuroLeague de Bitci Baskonia yı yendi #4

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