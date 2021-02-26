Euro
8.9723
0.18%
Dolar
7.4219
0.94%
Altın
413.07
-1.31%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
346.497
-4.36%
EXEN Coin
16.68
0.72%
6ºC
İstanbul
Açık 6 C
    Anadolu Efes EuroLeague'de Fenerbahçe'yi farklı yendi

    Anadolu Efes EuroLeague'de Fenerbahçe'yi farklı yendi

    THY EuroLeague'de Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe'yi 106-74 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 22:30
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 23:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i ağırladı.

    Anadolu Efes karşılaşmadan 106-74'lük skorla ayrılırken, galibiyet sayısını 15'e çıkardı.

    FENERBAHÇE'NİN 10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

    Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

    Anadolu Efes EuroLeague de Fenerbahçe yi farklı yendi #1

    İLK PERİYOT

    Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı'nın 6 sayılık katkı sağladığı ilk 4 dakikada 8-0 üstünlük yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, ilk sayılarını 5. dakikada üreten Fenerbahçe Beko karşısında Micic'in kaydettiği basketle 6. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 2-12. De Colo'nun skor yükünü üstlenmesiyle toparlanan Fenerbahçe'ye Micic'in etkili performansıyla cevap veren Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-11 önde tamamladı.

    Anadolu Efes EuroLeague de Fenerbahçe yi farklı yendi #2

    İKİNCİ PERİYOT

    İyi oyununu ikinci periyotta da sürdüren Anadolu Efes, Larkin, Beaubois ve Anderson'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla 15. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 22-42. Çek oyuncusu Vesely ile pota altını etkili kullanan ve üst üste 10 sayı üreten Fenerbahçe Beko, 19. dakikada farkı 11'e çekti: 35-46. Bu çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atışlardan 21 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-39 önde gitti.

    Anadolu Efes EuroLeague de Fenerbahçe yi farklı yendi #3

    ÜÇÜNCÜ PERİYOT

    Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da dış atışlardan skor üretti. Fenerbahçe Beko'nun 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 2 isabete, 5 basketle karşılık veren Anadolu Efes, 25. dakikayı 68-52 önde geçti. Skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe karşısında Micic'in kazandırdığı sayılarla farkı açan Anadolu Efes, final periyoduna 81-58 üstün gitti.

    Anadolu Efes EuroLeague de Fenerbahçe yi farklı yendi #4

    SON PERİYOT

    Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı 35 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadan 106-74 galip ayrıldı.

    Anadolu Efes EuroLeague de Fenerbahçe yi farklı yendi #5

    MİCİC'TEN KARİYER REKORU

    Öte yandan karşılaşmada kaydettiği 37 sayıyla galibiyette başrol üstlenen Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde kariyer rekoruna imza attı.

    Anadolu Efes EuroLeague de Fenerbahçe yi farklı yendi #6

    Fenerbahçe Beko: 74 - Anadolu Efes: 106

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

    Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Anne Panther (Almanya)

    Fenerbahçe Beko: De Colo 24, Guduric 4, Ulanovas 8, Barthel, Vesely 18, Brown 5, Eddie 3, O'Quinn 8, Pierre 4, Ali Muhammed, Tarık Biberovic

    Anadolu Efes: Micic 37, Simon 9, Beaubois 14, Moerman 2, Sertaç Şanlı 13, Larkin 11, Dunston 6, Anderson 6, Singleton 6, Doğuş Balbay 2

    1. Periyot: 11-24

    Devre: 39-53

    3. Periyot: 58-81

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir