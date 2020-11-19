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    Anadolu Efes, Euroleague'de Khimki Moskova'yı 105-77 mağlup etti

    Euroleague'in 10 haftasında, Anadolu Efes, Rusya'nın Khimki takımını 105-77 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 22:14
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    Anadolu Efes, Euroleague'de Khimki Moskova'yı 105-77 mağlup etti

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki takımı ile karşı karşıya geldi.

    Deplasmanda Khimki'ye konuk olan Efes, rakibini 105-77 mağlup etti.

    BU SEZON İLK KEZ 100 SAYININ ÜZERİNE ÇIKTI

    Anadolu Efes, bu sezon ilk kez 100 sayının üzerine çıktı.

    Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, oynadığı 9. karşılaşmada 5. galibiyetini aldı. Khimki ise, 9. maçında 7. yenilgisini aldı.

    Anadolu Efes'te Krunoslav Simon 24, Shane Larkin 20 ve Tibor Pleiss 18 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

    Anadolu Efes, Euroleague de Khimki Moskova yı 105-77 mağlup etti #1

    Anadolu Efes, Euroleague de Khimki Moskova yı 105-77 mağlup etti #2

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