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    Anadolu Efes EuroLeague'de Maccabi Playtika Tel Aviv'i yendi

    Anadolu Efes, EuroLeague'in 16. haftasında İsrail takımı Maccabi Playtika Tel Aviv'i 92-78 mağlup etti.
    • AA
    • 17.12.2021 - 02:07
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    Anadolu Efes EuroLeague'de Maccabi Playtika Tel Aviv'i yendi

    EuroLeague'in 16. haftasında İsrail takımı Maccabi Playtika Tel Aviv'i ağırlayan Anadolu Efes, karşılaşmadan 92-78 halip ayrıldı.

    İLK PERİYOT

    Maça iyi başlayan ev sahibi takım, ilk dakika içinde 5 sayılık fark yakaladı: 7-2. Rakibinin farkı açmasına izin vermeyen ve oyunda dengeyi kuran Anadolu Efes, 5. dakikada 11-11 beraberliği yakalayıp 6. dakikada 14-13 öne geçti. Aynı dakika içinde Williams'ın hızlı hücumdan bulduğu sayıyla üstünlük yeniden İsrail temsilcisine geçti. Rakibini bir kez daha 18-18'de yakalayan Anadolu Efes, öne geçmeyi başaramadı. Lacivert-beyazlılar, İsrail temsilcisinin kaptığı toplar sonrası hızlı hücumlardan ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılara engel olamayınca skor 9. dakikada 25-18'e geldi. Kalan sürede fark kapanmayınca Maccabi Playtika Tel Aviv çeyreği 27-20 önde kapattı.

    Anadolu Efes EuroLeague de Maccabi Playtika Tel Aviv i yendi #1

    İKİNCİ PERİYOT

    İkinci çeyreğin başında 9 sayıyla (29-20) geri düşen Anadolu Efes, Larkin önderliğinde hızlı toparlandı. Larkin, Pleiss ve Micic skor üreten lacivert-beyazlılar, 14. dakikada 35-34 öne geçti. Rakibini paniğe sürükleyen Anadolu Efes, 1 dakika içinde farkı 5 sayıya (34-39) çıkardı. Zizic'in skorer oyunuyla çabuk kendine gelen ve 10-0'lık seri bulan Maccabi, 18. dakikada 44-39 üstünlük kurdu. Simon ve Moerman'ın dışarıdan, Larkin'in ise serbest atış çizgisinden attığı basketlerle yeniden öne geçen Anadolu Efes, devre arasına 50-47 üstün girdi.

    Anadolu Efes EuroLeague de Maccabi Playtika Tel Aviv i yendi #2

    ÜÇÜNCÜ PERİYOT

    Dengeli başlayan ikinci yarıda Larkin'in dışarıdan bulduğu basketlerle oyuna ağırlığını koyan lacivert-beyazlı takım, 28. dakikada 8 sayılık fak elde etti: 59-67. İyi oyununu sürdüren Anadolu Efes, 3 çeyreği 70-63 önde bitirdi.

    Anadolu Efes EuroLeague de Maccabi Playtika Tel Aviv i yendi #3

    SON PERİYOT

    Son çeyrekte ev sahibi ekibin ciddi taraftar baskısına rağmen Larkin yüksek yüzdeyle atmaya devam etti. Maçın 39. dakikasında farkı 14 sayıya (73-87) çıkaran Anadolu Efes, kalan bölümde de üstünlüğünü sürdürerek ve maçı 92-78 kazandı.

    Anadolu Efes EuroLeague de Maccabi Playtika Tel Aviv i yendi #4

    LARKİN TAKIMINI SIRTLADI

    Anadolu Efes'te 18'i 3 sayı çizgisi gerisinden olmak üzere 26 sayı üreten, ayrıca 6'şar asist ve ribauntluk performans sergileyen Larkin, galibiyette başrolü oynadı. Yaklaşık 16 dakika sahada kalan Pleiss 15, Simon, Moerman ve Bryant 10'ar sayıyla galibiyete önemli katkı sundu. Konuk takım, toplamda 3 sayı çizgisinin gerisinden 32'de 13 isabet sağladı.

    Maccabi Playtika Tel Aviv'de ise 23 sayı üreten Zizic'in performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

    Anadolu Efes EuroLeague de Maccabi Playtika Tel Aviv i yendi #5

    ANADOLU EFES'İN 8. GALİBİYETİ

    Anadolu Efes, çift maç haftasında Bitci Baskonia karşılaşmasının ardından Maccabi müsabakasını da kazandı. Lacivert-beyazlıları, bu galibiyetle 8 galibiyete ulaştı. İsrail temsilcisi ise 9. kez mağlup oldu.

    Maccabi Playtika Tel Aviv: 78 - Anadolu Efes: 92

    Salon: Menora Mivtachim

    Hakemler: Benjamin Jimenez (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya)

    Maccabi Playtika Tel Aviv: Wilbekin 10, Evans 12, Williams 5, Taylor 2, Zizic 23, Nunnally 14, Caloiaro 3, Reynolds 4, Dibartolomeo 5, Sorkin, Cohen

    Anadolu Efes: Micic 4, Beaubois 6, Anderson, Moerman 10, Pleiss 15, Bryant 10, Larkin 26, Singleton 2, Moerman, Simon 10, Petrusev 2, Dunston 7

    1. Periyot: 27-20

    Devre: 47-50

    3. Periyot: 63-70

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