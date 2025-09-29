Abone ol: Google News

Anadolu Efes, EuroLeague'de Maccabi Rapyd ile karşılaşacak

EuroLeague'in ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Karadağ'ın Podgorica kentinde Maccabi Rapyd ile karşılaşacak.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 17:22
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında yarın İsrail'in Maccabi Rapyd takımı ile karşılaşacak.

Karadağ'ın Podgorica kentindeki Moraca Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak.

EFES'İN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Anadolu Efes ile Maccabi Rapyd, Avrupa kupalarında bugüne kadar 39 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım 22 galibiyet, 17 mağlubiyet yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, yeni başantrenörü Igor Kokoskov ve yenilenen kadrosuyla Maccabi Rapyd'i yenerek EuroLeague'e galibiyetle başlamayı hedefleyecek.

