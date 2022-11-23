Anadolu Efes, Euroleague'de Milan'ı 29 sayı farkla yendi

Euroleague'in 9. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını deplasmanda 80-51 mağlup etti.

Mücadelenin ilk dakikalarında bolca top kaybı yapan temsilcimiz, rakibin sabit şutörlerini de durdurmakta zorlanınca ilk 4 dakikada 8-3 geriye düştü.

Benchten gelen Tibor Pleiss ve Will Clyburn’un dış şut isabetleri Anadolu Efes‘e hayat verirken Efes 7. dakikada 12-13 öne fırladı ve Ettore Messina molasına başvurdu. Ev sahibi ekip Mitrou-Long’un oyunuyla maçı dengeledi ve ilk çeyrek 18-18 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrek

İkinci çeyreğe daha fazla oyuncuyu işin içine dahil ederek başlayan İtalyanlar, 2.5 dakikada gelen 7-0’lık seriyle öne fırladı. Çeyreğin ortalarında gelen 8-0’lık seriyle 16. dakikada maç bir kez daha eşitlendi: 28-28. Devre sonuna kadar durum değişmedi ve soyunma odasına 34-34 ile gidildi.

Üçüncü çeyrek

İkinci yarıya Will Clyburn önderliğinde çok agresif bir başlangıç yapan Anadolu Efes, hücum ve savunmada Milano’yu 5 dakika boyunca sahadan sildi ve 13-0’lık bir seri yakaladı. Mitrou-Long ile birlikte bir atak yapmak isteyen ev sahibinin rüzgarını çok çabuk kesen ve her departmanda rakibine büyük üstünlük kuran Anadolu Efes, maçın final bölümüne 41-55 galip gitti.

Son çeyrek

Maçın son çeyreğinin başında da işler değişmedi. Clyburn’un damgasını vurduğu bölümde farkı 20 sayının üzerine çıkaran Anadolu Efes, bir daha da zorlanmadı ve karşılaşmadan 51-80 galip ayrıldı.

EA7 Emporio Armani Milan: 51 - Anadolu Efes: 80

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Saulius Racys (Litvanya)

EA7 Emporio Armani Milan: Cabarrot 6, Pangos 7, Melli 9, Hall 5, Hines 6, Davies 5, Long 10, Ricci, Voigtmann 3, Alviti

Anadolu Efes: Micic 12, Beaubois 8, Bryant 6, Polonara 4, Zizic, Clyburn 24, Taylor 3, Pleiss 13, M'Baye 10, Dunston, Ömercan İlyasoğlu

1. Periyot: 18-18

Devre: 34-34

3. Periyot: 55-41