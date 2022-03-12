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    Anadolu Efes EuroLeague'de Monaco'ya yenildi

    Basketbolda EuroLeague'in 29. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'ya 102-80 mağlup oldu.
    • AA
    • 12.03.2022 - 03:44
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    Anadolu Efes EuroLeague'de Monaco'ya yenildi

    Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 3. dakikası 7-7 beraberlikle geçildi. Rakibini dışarıdan savunmakta zorlanan Anadolu Efes, Diallo'nun üç sayılık basketiyle 13-9 geriye düştü. Kalan bölümde boyalı alanı etkili kullanan Monaco, ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.

    İKİNCİ PERİYOT

    Mücadelenin ikinci periyodunda top kayıpları yapan lacivert-beyazlı takım, oyuna ortak olmayı başaramadı ve soyunma odasına 49-38 geride gitti.

    ÜÇÜNCÜ PERİYOT

    Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Diallo, James ve Hall'u durdurmakta zorlanan Anadolu Efes, bu periyodun sonunda 19 sayı geriye düştü: 75-56.

    Anadolu Efes EuroLeague de Monaco ya yenildi #1

    SON PERİYOT

    Monaco, maçın 35. dakikasında farkı 23 sayıya (89-66) çıkarırken, Anadolu Efes sahadan 102-80 mağlup ayrıldı.

    LARKİN BU KEZ PARLAYAMADI

    Karşılaşmaya ilk beşte başlayan ve 16 dakika 53 saniye sahada kalan Shane Larkin etkisiz bir oyun sergiledi. Maçta sayı üretemeyen ve sadece 3 asist yapabilen Larkin, 3 de top kaybı yaptı.

    Anadolu Efes ligde 14. kez yenilirken, Monaco ise 15. galibiyetine ulaştı.

    Monaco: 102 - Anadolu Efes: 80

    Salon: Salle Gaston Medecin

    Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Nedovic Milan (Slovenya), Jakub Zamojski (Polonya)

    Monaco: Motiejunas 9, Diallo 19, Thomas 7, Ouattara 4, James 27, Bacon 8, Motum 3, Hall 11, Lee 14

    Anadolu Efes: Larkin, Beaubois 13, Bryant 10, Singleton 2, Pleiss 5, Moerman 5, Micic 25, Anderson 2, Dunston 12, Petrusev 6, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer

    1. Periyot: 25-19

    Devre: 49-38

    3. Periyot: 75-56


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