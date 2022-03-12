Anadolu Efes EuroLeague'de Monaco'ya yenildi

Basketbolda EuroLeague'in 29. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'ya 102-80 mağlup oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 3. dakikası 7-7 beraberlikle geçildi. Rakibini dışarıdan savunmakta zorlanan Anadolu Efes, Diallo'nun üç sayılık basketiyle 13-9 geriye düştü. Kalan bölümde boyalı alanı etkili kullanan Monaco, ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOT

Mücadelenin ikinci periyodunda top kayıpları yapan lacivert-beyazlı takım, oyuna ortak olmayı başaramadı ve soyunma odasına 49-38 geride gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Diallo, James ve Hall'u durdurmakta zorlanan Anadolu Efes, bu periyodun sonunda 19 sayı geriye düştü: 75-56.

SON PERİYOT

Monaco, maçın 35. dakikasında farkı 23 sayıya (89-66) çıkarırken, Anadolu Efes sahadan 102-80 mağlup ayrıldı.

LARKİN BU KEZ PARLAYAMADI

Karşılaşmaya ilk beşte başlayan ve 16 dakika 53 saniye sahada kalan Shane Larkin etkisiz bir oyun sergiledi. Maçta sayı üretemeyen ve sadece 3 asist yapabilen Larkin, 3 de top kaybı yaptı.

Anadolu Efes ligde 14. kez yenilirken, Monaco ise 15. galibiyetine ulaştı.

Monaco: 102 - Anadolu Efes: 80

Salon: Salle Gaston Medecin

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Nedovic Milan (Slovenya), Jakub Zamojski (Polonya)

Monaco: Motiejunas 9, Diallo 19, Thomas 7, Ouattara 4, James 27, Bacon 8, Motum 3, Hall 11, Lee 14

Anadolu Efes: Larkin, Beaubois 13, Bryant 10, Singleton 2, Pleiss 5, Moerman 5, Micic 25, Anderson 2, Dunston 12, Petrusev 6, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 25-19

Devre: 49-38

3. Periyot: 75-56