Euro
11.0244
-0.02%
Dolar
9.4915
0.12%
Altın
548.24
0.05%
Borsa
1.519
0.67%
Bitcoin
565.556
-3.05%
BTXN Coin
26.90
27.42%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Anadolu Efes EuroLeague'de Panathinaikos'tan fark yedi

    THY EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 95-69 mağlup oldu.
    • AA
    • 27.10.2021 - 23:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anadolu Efes EuroLeague'de Panathinaikos'tan fark yedi

    Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos OPAP ise 2. galibiyetini elde etti.

    ERGİN ATAMAN İHRAÇ EDİLDİ

    Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın 24. dakikasında hakemlerin verdiği ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.

    Anadolu Efes EuroLeague de Panathinaikos tan fark yedi #1

    Panathinaikos OPAP: 95 - Anadolu Efes: 69

    Salon: OAKA Altion

    Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Benjamin Jimenez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

    Panathinaikos OPAP: Perry 2, Macon 34, Sant-Roos 13, Evans, Papagiannis 12, Bochoridis 3, Papapetrou 8, Ferrel 2, Kaselakis 2, White 2, Floyd, Nedovic 17

    Anadolu Efes EuroLeague de Panathinaikos tan fark yedi #2

    Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 16, Bryant 15, Singleton 11, Pleiss 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi 2, Moerman 3, Petrusev 4, Simon

    1. Periyot: 22-13

    Devre: 52-35

    3. Periyot: 78-55

    Anadolu Efes EuroLeague de Panathinaikos tan fark yedi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir