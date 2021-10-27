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- Anadolu Efes EuroLeague'de Panathinaikos'tan fark yedi
Anadolu Efes EuroLeague'de Panathinaikos'tan fark yedi
THY EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 95-69 mağlup oldu.
- AA
- 27.10.2021 - 23:28
Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos OPAP ise 2. galibiyetini elde etti.
ERGİN ATAMAN İHRAÇ EDİLDİ
Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın 24. dakikasında hakemlerin verdiği ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.
Panathinaikos OPAP: 95 - Anadolu Efes: 69
Salon: OAKA Altion
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Benjamin Jimenez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Panathinaikos OPAP: Perry 2, Macon 34, Sant-Roos 13, Evans, Papagiannis 12, Bochoridis 3, Papapetrou 8, Ferrel 2, Kaselakis 2, White 2, Floyd, Nedovic 17
Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 16, Bryant 15, Singleton 11, Pleiss 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi 2, Moerman 3, Petrusev 4, Simon
1. Periyot: 22-13
Devre: 52-35
3. Periyot: 78-55