Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
684.988
1.76%
BTXN Coin
36.53
1.81%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Anadolu Efes EuroLeague'de play-off'a kalmayı garantiledi

    Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin ekibini 87-77 yenerek, play-off'a kalmayı garantiledi.
    • AA
    • 02.04.2022 - 03:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anadolu Efes EuroLeague'de play-off'a kalmayı garantiledi

    Karşılaşmaya iyi başlayan ALBA Berlin, Da Silva, Thiemann ve Smith ile bulduğu basketlerle 6. dakikada 16-4 öne geçti. Simon ve Pleiss'in basketleriyle toparlanan Anadolu Efes farkı kapatmaya çalışırken, konuk ekip ilk periyodu 24-16 önde bitirdi.

    İKİNCİ PERİYOT

    İkinci periyoda Maodo Lo ve Mattisseck'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan ALBA Berlin 12. dakikada farkı 15 sayıya (19-34) çıkardı. Daha sonra Larkin, Moerman ve Anderson ile üst üst basketler bulan Anadolu Efes, 19. dakikada skoru eşitledi: 36-36. Konuk takım, Mattisseck'in periyodun son dakikasında kaydettiği üçlükle soyunma odasına 39-36 önde gitti.

    Anadolu Efes EuroLeague de play-off a kalmayı garantiledi #1

    ÜÇÜNCÜ PERİYOT

    Maçta ikinci yarının ilk bölümünde organize hücumlarla skor üreten Anadolu Efes, 26. dakikada 54-52 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, Bryant ve Larkin ile sayı bulmaya devam ederek, son çeyreğe 62-57 önde girdi.

    Anadolu Efes EuroLeague de play-off a kalmayı garantiledi #2

    SON PERİYOT

    Son periyotta takımlar karşılıklı basketler bulurken, Anadolu Efes, Larkin'in etkili performansıyla son iki dakikaya 78-73 önde girdi. Kalan sürede de üstün mücadelesini sürdüren lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 87-77 galip ayrılarak play-off'a kalmayı garantiledi.

    Anadolu Efes EuroLeague de play-off a kalmayı garantiledi #3

    Anadolu Efes: 87 - ALBA Berlin: 77

    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

    Anadolu Efes: Larkin 28, Bryant 14, Simon 7, Moerman 13, Pleiss 8, Buğrahan Tuncer, Dunston 9, Singleton 4, Anderson 4, Erten Gazi

    Anadolu Efes EuroLeague de play-off a kalmayı garantiledi #4

    ALBA Berlin: Maodo Lo 15, Delow 8, Smith 8, Da Silva 20, Thiemann 11, Zoosman 4, Mattisseck 6, Schneider 3, Koumadje 2, Olinde

    1. Periyot: 16-24

    Devre: 36-39

    3. Periyot: 62-57

    Anadolu Efes EuroLeague de play-off a kalmayı garantiledi #5


    İlginizi Çekebilir

    Berdan'ın eski eşi bornozla poz verdi
    Magazin

    Berdan'ın eski eşi bornozla poz verdi

    Gaziantep'te 4 adet sanayi tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü
    3. Sayfa

    Gaziantep'te 4 adet sanayi tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Görüş Bildir