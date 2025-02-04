Anadolu Efes, EuroLeague'de Real Madrid'i yendi

AA & Ensonhaber

EuroLeague’in 25. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda İspanyol devi Real Madrid’i ağırladı. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelede lacivert-beyazlı ekip, parkeden 79-73’lük zaferle ayrılarak kritik bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague’deki galibiyet sayısını 12’ye yükseltirken, Real Madrid ise 12. yenilgisiyle parkeden ayrılmak zorunda kaldı.

İLK ÇEYREK

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Anadolu Efes, 3. dakika 8-0'lık seri yakaladı. Molanın ardından çabuk toparlanan Real Madrid, 5. dakikada farkı 2'ye indirdi: 10-8. Fernando ile skor üretmeye çalışan İspanya temsilcisi karşısında pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle farkı yeniden açan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREK

İkinci çeyrekte Real Madrid üstün bir oyun ortaya koydu. Llull'un devreye girmesiyle hücum çeşitliliğini arttıran eflatun-beyazlılar, Tavares'i pota altında etkili kullandı. Konuk takımda Hugo Gonzalez, bitime 1 saniye kala kaydettiği dış atışı sayıya çevirdi ve soyunma odasına 38-38 eşitlikle gidildi.

SON ÇEYREKTE DE KIYASIYA MÜCADELE

Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Başa baş geçen periyodun son bölümünü daha iyi oynayan Real Madrid, dördüncü ve son çeyreğe 61-56 üstün girdi.

Dördüncü periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 33. dakikada 4 sayılık fark elde etti: 65-61. Lacivert-beyazlı ekip, ağırlıklı olarak pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 8'e yükseltti: 75-67. Real Madrid, Hezonja'nın art arda kaydettiği dış atışlarla 38. dakikada farkı 2'ye çekti: 75-73. Kalan bölümde kritik basketler bulan ve iyi savunma yapan Anadolu Efes, karşılaşmadan 79-73 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 79 - Real Madrid: 73

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Maxime Boubert (Fransa)

Anadolu Efes: Thompson 12, Bryant 21, Nwora 6, Ercan Osmani 5, Poirier 15, Beaubois 5, Smits 3, Dozier 8, Oturu 4, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz

Real Madrid: Campazzo 5, Hezonja 18, Abalde 10, Musa, Fernando 11, Smith 2, Gonzalez 11, Garuba, Tavares 6, Llull 5, Feliz 5

1. Periyot: 25-17

Devre: 38-38

3. Periyot: 56-61