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    Anadolu Efes EuroLeague'de TD Systems Baskonia'yı uzatmalarda devirdi

    Anadolu Efes EuroLeague'de TD Systems Baskonia'yı uzatmalarda devirdi

    Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 33. hafta maçında deplasmanda İspanya ekibi TD Systems Baskonia'yı uzatma sonunda yendi.
    • AA
    • 02.04.2021 - 04:42
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    Play-off'lara katılmayı önceden garantileyen Anadolu Efes, Vitoria Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başladı ve ilk çeyreğini 22-19 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 46-41 üstünlükle girdi.

    ANADOLU EFES, UZATMALARDA KAZANDI

    Çekişmeli geçen ikinci yarıda üçüncü periyot 65-63 konuk ekip Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona ererken, karşılaşmanın normal süresi ise 92-92 eşitlikle sona erdi. Uzatmaya 6-0'lık seriyle başlayan İstanbul temsilcisi, skor avantajını iyi kullanarak karşılaşmayı 111-101 kazandı.

    Anadolu Efes EuroLeague de TD Systems Baskonia yı uzatmalarda devirdi #1

    EN SKORER LARKİN

    Maçın en skorer oyuncusu, 30 sayı üreten Anadolu Efesli Shane Larkin oldu. Krunoslav Simon 21, Vasilije Micic 16, Adrien Moerman 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

    Anadolu Efes EuroLeague de TD Systems Baskonia yı uzatmalarda devirdi #2

    EFES'TEN 22. GALİBİYET

    Anadolu Efes, organizasyonda 22. galibiyetine uzanırken, TD Systems Baskonia ise 15. mağlubiyetini aldı.

    Anadolu Efes EuroLeague de TD Systems Baskonia yı uzatmalarda devirdi #3

    EUROLEAGUE REKORUNU GELİŞTİRDİ

    Anadolu Efes maçta attığı 111 sayı ile birlikte Euroleague’de 2004-05 sezonunun altıncı haftasında Olympiacos’u deplasmanda 110-59 yendiği karşılaşmadaki sayı rekorunu geliştirdi.

    Anadolu Efes EuroLeague de TD Systems Baskonia yı uzatmalarda devirdi #4

    Anadolu Efes EuroLeague de TD Systems Baskonia yı uzatmalarda devirdi #5

    Anadolu Efes EuroLeague de TD Systems Baskonia yı uzatmalarda devirdi #6

    Anadolu Efes EuroLeague de TD Systems Baskonia yı uzatmalarda devirdi #7

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