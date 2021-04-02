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- Anadolu Efes EuroLeague'de TD Systems Baskonia'yı uzatmalarda devirdi
Anadolu Efes EuroLeague'de TD Systems Baskonia'yı uzatmalarda devirdi
- AA
- 02.04.2021 - 04:42
Play-off'lara katılmayı önceden garantileyen Anadolu Efes, Vitoria Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başladı ve ilk çeyreğini 22-19 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 46-41 üstünlükle girdi.
ANADOLU EFES, UZATMALARDA KAZANDI
Çekişmeli geçen ikinci yarıda üçüncü periyot 65-63 konuk ekip Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona ererken, karşılaşmanın normal süresi ise 92-92 eşitlikle sona erdi. Uzatmaya 6-0'lık seriyle başlayan İstanbul temsilcisi, skor avantajını iyi kullanarak karşılaşmayı 111-101 kazandı.
EN SKORER LARKİN
Maçın en skorer oyuncusu, 30 sayı üreten Anadolu Efesli Shane Larkin oldu. Krunoslav Simon 21, Vasilije Micic 16, Adrien Moerman 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
EFES'TEN 22. GALİBİYET
Anadolu Efes, organizasyonda 22. galibiyetine uzanırken, TD Systems Baskonia ise 15. mağlubiyetini aldı.
EUROLEAGUE REKORUNU GELİŞTİRDİ
Anadolu Efes maçta attığı 111 sayı ile birlikte Euroleague’de 2004-05 sezonunun altıncı haftasında Olympiacos’u deplasmanda 110-59 yendiği karşılaşmadaki sayı rekorunu geliştirdi.