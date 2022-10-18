Petrol
89.99
-1.78%
Euro
18.3119
0.11%
Dolar
18.5847
0.03%
Altın
986.14
-0.05%
Borsa
3842
-0.16%
Bitcoin
360.567
-1.78%
BTXN Coin
9.30
-2.51%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Anadolu Efes, EuroLeague'de Valencia'ya mağlup oldu

    Anadolu Efes, EuroLeague'in üçüncü hafta maçında sahasında Valencia'ya 92-91 mağlup oldu.
    • 18.10.2022 - 22:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anadolu Efes, EuroLeague'de Valencia'ya mağlup oldu

    EuroLeague’de 3. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Valencia karşısında sahadan 92-91 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Valencia ilk galibiyetini alırken Efes ise ikinci yenilgisini yaşadı.

    Valencia'nın rakibi Fenerbahçe olacak

    Anadolu Efes çift maç haftasında ikinci maçında 21 Ekim’de ALBA Berlin’i konuk edecekken, Valencia ise temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı Ataşehir’de sahaya çıkacak.

    Anadolu Efes, EuroLeague de Valencia ya mağlup oldu #1

    Micic'in 22 sayısı galibiyete yetmedi

    Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 22 sayı – 8 asist ile oynarken Will Clyburn 14, Elijah Bryant 10, Ante Zizic 8 ve Amath M’Baye 7 sayıyla maçı tamamladı.

    Anadolu Efes, EuroLeague de Valencia ya mağlup oldu #2

    Dublijevic 20 sayı ile oynadı

    Valencia’da Bojan Dubljevic 20 sayı – 5 ribaund ile oynarken Victor Claver 12, Chris Jones 15, Sam Van Rossom 12 ve Kyle Alexander 6 sayıyla mücadele etti.

    Anadolu Efes, EuroLeague de Valencia ya mağlup oldu #3

    Çeyrek skorları:

    1. çeyrek: 21-20

    2. çeyrek: 45-45

    3. çeyrek: 68-66

    4. çeyrek: 91-92

    Anadolu Efes, EuroLeague de Valencia ya mağlup oldu #4

    Anadolu Efes, EuroLeague de Valencia ya mağlup oldu #5


    İrfan Can Kahveci: İnşallah böyle devam ederim
    Futbol

    İrfan Can Kahveci: İnşallah böyle devam ederim

    iPhone 14 modellerinde yeni sorun
    Teknoloji

    iPhone 14 modellerinde yeni sorun

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir