Anadolu Efes, EuroLeague'de Valencia'ya mağlup oldu

Anadolu Efes, EuroLeague'de Valencia'ya mağlup oldu

Anadolu Efes, EuroLeague'in üçüncü hafta maçında sahasında Valencia'ya 92-91 mağlup oldu.

EuroLeague’de 3. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Valencia karşısında sahadan 92-91 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Valencia ilk galibiyetini alırken Efes ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Valencia'nın rakibi Fenerbahçe olacak

Anadolu Efes çift maç haftasında ikinci maçında 21 Ekim’de ALBA Berlin’i konuk edecekken, Valencia ise temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı Ataşehir’de sahaya çıkacak.

Micic'in 22 sayısı galibiyete yetmedi

Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 22 sayı – 8 asist ile oynarken Will Clyburn 14, Elijah Bryant 10, Ante Zizic 8 ve Amath M’Baye 7 sayıyla maçı tamamladı.

Dublijevic 20 sayı ile oynadı

Valencia’da Bojan Dubljevic 20 sayı – 5 ribaund ile oynarken Victor Claver 12, Chris Jones 15, Sam Van Rossom 12 ve Kyle Alexander 6 sayıyla mücadele etti.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 21-20

2. çeyrek: 45-45

3. çeyrek: 68-66

4. çeyrek: 91-92