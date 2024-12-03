Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i devirdi

Haber Merkezi

EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırladı.

Anadolu Efes, mücadeleyi 101-90'lık skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Bayern Münih'te 27 sayı kaydeden Devin Booker oldu.

Anadolu Efes’te 19 sayı kaydeden Darius Thompson, galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 7 galibiyete ulaşırken Bayern Münih ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

ANADOLU EFES: 101 - BAYERN MUNIH: 90

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Carlos Cortes (İspanya), Guido Giovannetti (İtalya)

Anadolu Efes: Beaubois 8, Thompson 19, Hollatz 2, Ercan Osmani 13, Poirier 8, Bryant 10, Oturu 14, Smits 13, Nwora 12, Rıdvan Öncel 2

Bayern Münih: Weiler-Babb 17, Edwards 20, Obst 3, Voigtmann 6, Booker 27, Napier 9, Onuralp Bitim 2, Da Silva, Giffey 3, Harris 1, Brankovic, Yebo 2

1. periyot: 27-22

Devre: 56-48

3. periyot: 74-73