Anadolu Efes evinde Fenerbahçe'yi mağlup etti

Euroelague’in 28. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 84-79'luk skorla mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Euroleague’in 28. haftasında Türk derbisinde Anadolu Efes evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Lacivert-beyazlılar, sarı-lacivertliler karşısında mücadelenin başından sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve parkeden 84-79'luk skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN 13. MAĞLUBİYETİ

Bu maçın ardından üst üste ikinci maçını kazanan Efes ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, art arda 3. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise bu sezonki 13. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skoreri Anadolu Efes’te 24 sayı ile oynayan Vasilije Micic olurken, Fenerbahçe’de de Dyshawn Pierre 19 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadele kapalı gişe oynandı.





MÜSABAKADA ÖNEMLİ ANLAR

İlk yarıda Anadolu Efesli basketbolcuların yaptığı 6 blok, savunmadaki iyi performansta ve skor üstünlüğünü elinde bulundurmalarında etkili oldu.

Mücadelenin ikinci yarısına Micic ve Larkin'in basketleriyle giren Anadolu Efes, yakaladığı 5-0'lık seriyle 22. dakikada farkı 21 sayıya (46-25) yükseltti.

Micic ile skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, 23. dakikada skoru 49-27 yaptı. Pierre ile dışarıdan, De Colo ve Polonara ile kısa mesafeli atışlardan isabet sağlayan sarı-lacivertliler, 26. dakikada farkı 14 sayıya (53-39) çekti.

Booker, Pierre ve Şehmus ile rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek 6-0'lık seri bulan konuk takım, 28. dakikanın başında farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Kalan bölümde karşılıklı basketler atılırken Anadolu Efes, periyodu 59-48 üstün bitirdi.

Anadolu Efes, karşılaşmanın 2 ve 3. çeyreklerinde olduğu gibi son periyoda da 5-0'lık seriyle girdi ve ilk dakikada skoru 64-48 yaptı. Maçın 33 ile 35. dakikalarında Polonara, Guduric ve Pierre'in elinden 10-0'lık seri bulan Fenerbahçe, farkı 3 sayıya indirdi: 66-63.

Seyircisinin desteğini arkasına alan Anadolu Efes, kritik anlarda Beaubois'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle rakibinin öne geçmesini engelledi.

Karşılaşmanın 38 ve 39. dakikalarında farkı 1 sayıya (72-71 ve 74-73) kadar indiren Fenerbahçe, öne geçmeyi başaramadı. Maçın son anlarını iyi oynayan Anadolu Efes, sahadan 84-79 galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takımda 24 sayı kaydederek maçın en skoreri olan Micic ile kritik anlarda sahneye çıkarak 20 sayı bulan Beaubois galibiyette başrolü oynadı.

Sarı-lacivertlilerde Pierre'nin 19 sayı ve 7 ribaunt, Polonara'nın ise 15 sayı ve 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Lacivert-beyazlılar, bu kulvarda üst üste 2. galibiyetine ulaştı, sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

"SAVAŞA HAYIR" MESAJI

Karşılaşma öncesinde müsabakanın hakemleri ile basketbolcular, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin durmasını istedi.

Müsabaka öncesinde gerçekleştirilen seremonide hakemler, "Savaşı durdur" yazılı kağıtlar açtı. Ardından iki takımın oyuncuları hakemlerin arkasında kol kola girerek savaşa karşı olduklarını belirtti.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Anadolu Efesli taraftarlar, Fenerbahçe Beko ile yapılan derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Lacivert-beyazlı takımı destekleyen basketbolseverler, 16 bin 500 kişilik Sinan Erdem Spor Salonu'nu tamamen doldurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçeli taraftarların alınmadığı müsabaka boyunca ev sahibi ekip taraftarları takımlarını destekledi.

ANADOLU EFES 84 - 79 FENERBAHÇE

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Fernando Rocha xx, Saulius Racys xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 10, Rodrigue Beaubois xxx 20, Chris Singleton x, Elijah Bryant xx 8, Adrien Moerman x 6, Tibor Pleiss xx 6, Vasilije Micic xxx 24, James Anderson x 2, Bryant Dunston xx 8

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe: Metecan Birsen x, Şehmuz Hazer xx 13, İsmet Akpınar x, Melih Mahmutoğlu x, Markel Starks x, Nando de Colo xx 13, Dyshawn Pierre xxx 19, Danilo Barthel x, Marko Guduric xx 11, Jehyve Floyd x 2, Devin Booker x 6, Achille Polonara xxx 15

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

1. Periyot: 23-14 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 41-25 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 59-48 (Anadolu Efes lehine)