Anadolu Efes evinde Fenerbahçe'yi yendi Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 81-80'lik skorla mağlup etti.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası dev bir maça sahne oldu.

Erdem Can'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ile Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 81-80'lik skorla ev sahibi takım Efes oldu.

Efes, soyunma odasına önde girdi

Maçın ilk periyodunu ev sahibi ekip 24-21 önde tamamladı. Lacivert-beyazlı takım ikinci çeyreğe adeta fırtına gibi başladı ve 11-0'lık seriyle maçta 35-21 öne geçti.

Çeyreğin ilk 3 dakikasında sayı üretemeyen konuk ekip 6-0'lık seriyle skoru periyodun bitimine 5 dakika kala 35-27'ye getirdi. Devrenin sonu karşılıklı basketlere sahne oldu ve Efes ilk yarıyı 49-44 önde tamamladı.

İlk devrenin bitiminde bir pozisyona itiraz eden Anadolu Efes başantrenörü Erdem Can'a teknik faul çalındı.

Son dakikalar büyük çekişmeye sahne oldu

3. periyoda Erdem Can'a çalınan teknik faul nedeniyle serbest atışla başlayan sarı-lacivertliler, çeyreğin başında 51-51'de skoru eşitledi.

Lacivert-beyazlılar daha sonra 12-2'lik seri yakaladı ve çeyreğin ortasında farkı çift haneye taşıdı.(63-53) 10 sayılık üstünlüğünü çeyrek sonunda da koruyan Efes son periyoda 69-59 önde girdi.

Son çeyreği büyük heyecana sahne olan maçı lacivert-beyazlılar 81-80 kazandı.

Anadolu Efes, liderliğe devam etti

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligde 11 maçta 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler ise ligdeki 11. maçında 3. mağlubiyetini aldı.

Anadolu Efes bir sonraki maçında EuroLeague'de perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise EuroLeague'de cuma günü Monaco'yu konuk edecek.