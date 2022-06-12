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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko 4.final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko 4.final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maçına çıkacak. Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?