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    Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko 4.final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maçına çıkacak. Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 11:20
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    Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko 4.final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ING Basketbol Süper Ligi’nde final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, maça tutundu.

    Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 103-92 yenerek ilk galibiyetini aldı ve seride durumu 2-1’e getirdi.

    Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da Anadolu Efes‘in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

    Basketbol severlerin dört gözle beklediği maçın detayları da belli oldu. Peki Anadolu Efes- Fenerbahçe Beka 4. maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın bilgileri...

    Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Anadolu Efes‘in Fenerbahçe Beko’yu konuk edeceği dördüncü karşılaşma 13 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da oynanacak.

    Müsabaka TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

    Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko kazanırsa şampiyonluğa ulaşacakken Anadolu Efes’in kazanması halinde ise seri 5. maça uzayacak.

    Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko 4.final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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