Anadolu Efes-Fenerbahçe finali başlıyor

Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında yarın Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. Serinin ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ediyor.

ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, ligi ikinci bitiren Fenerbahçe Beko ile karşılaşıyor. Anadolu Efes play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i elemişti.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen'i eleyip sonra da yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçti ve Anadolu Efes’in finalde rakibi oldu.

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes müzesine bir kupa daha eklemek isterken, Fenerbahçe Beko ise sezon finalini iyi yapmak istiyor.

İkinci karşılaşması 5 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak olan seride, toplam 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.