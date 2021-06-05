Anadolu Efes-Fenerbahçe serisinde ikinci maç

Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes, 1-0 önde olduğu serinin ikinci maçında bugün Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, serinin ikinci maçında karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Anadolu Efes, ilk maçı farklı kazandı. Avrupa şampiyonu unvanıyla lige dönen Anadolu Efes, 111-71'lik skorla ilk maçı kazanıp 1-0 öne geçti.

ANADOLU EFES SAHASINDA GALİBİYET ARIYOR

Anadolu Efes'te ilk mücadelede Shane Larkin 23, Vasilije Micic ise 19 sayıyla öne çıkan isimler oldu.Fenerbahçe Beko'da ise Melih Mahmutoğlu'nun 19 sayısı galibiyeti getirmedi.

Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ve Tibor Pleiss'ın sakatlıkları nedeniyle ikinci maçta oynaması beklenmiyor. Fenerbahçe Beko'da da sakat olan Dyshawn Pierre, forma giyemeyecek.

Seride üç galibiyet alan taraf, mutlu sona ulaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ikinci maç, 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

Üçüncü karşılaşma 7 Haziran Pazartesi günü 19.30'da Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanacak.