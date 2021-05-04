Anadolu Efes, Final Four'da

Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off serisi son maçında Real Madrid'i mağlup etti ve Final Four'a adını yazdırdı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 88-83 kazanan Anadolu Efes, seride durumu 3-2 yaptı ve Final Four'a adını yazdırmayı başardı.

RAKİP CSKA MOSKOVA

Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Lanxess Arena’da yapılacak Final-Four’da CSKA Moskova ile karşılaşacak.

4. KEZ FİNAL FOUR HEYECANI

Efes böylece 4. kez Final-Four’da mücadele edecek.

Lacivert-beyazlılar ilk olarak 2000 yılında Euroleague’de son 4’ kaldı. 2001 yılında Suproleague Final Four’da yer alan Anadolu Efes, 2019 yılında da Euroleague Final-Four’da final mücadelesine çıkıp sezonu ikinci olarak tamamlamıştı.