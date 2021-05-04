Euro
10.0036
0.48%
Dolar
8.3235
0.92%
Altın
476.01
0.08%
Borsa
1.416
-0.34%
Bitcoin
457.400
-4.55%
EXEN Coin
28.01
1.11%
15ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 15 C
    Anadolu Efes, Final Four'da

    Anadolu Efes, Final Four'da

    Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off serisi son maçında Real Madrid'i mağlup etti ve Final Four'a adını yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 21:48
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 22:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 88-83 kazanan Anadolu Efes, seride durumu 3-2 yaptı ve Final Four'a adını yazdırmayı başardı.

    RAKİP CSKA MOSKOVA

    Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Lanxess Arena’da yapılacak Final-Four’da CSKA Moskova ile karşılaşacak.

    4. KEZ FİNAL FOUR HEYECANI

    Efes böylece 4. kez Final-Four’da mücadele edecek.

    Lacivert-beyazlılar ilk olarak 2000 yılında Euroleague’de son 4’ kaldı. 2001 yılında Suproleague Final Four’da yer alan Anadolu Efes, 2019 yılında da Euroleague Final-Four’da final mücadelesine çıkıp sezonu ikinci olarak tamamlamıştı.

    Anadolu Efes, Final Four da #1

    Anadolu Efes, Final Four da #2

    Anadolu Efes, Final Four da #3

    Anadolu Efes, Final Four da #4

    Anadolu Efes, Final Four da #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir