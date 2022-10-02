Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1. hafta heyecanı Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçıyla devam edecek.İşte maçın detayları..

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan bu hafta başladı.Basketbolseverler 1. hafta maçlarını yakından takip ediyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1. haftanın merakla beklenen en önmeli maçı Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında oynanacak.

Kritik maç öncesi Galatasaray Nef'ten yapılan açıklamaya göre ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Jeyvhe Floyd maçta forma giyemeyecek.Jeyvhe Floyd'un en az 4 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı internette çokça aratılmaya başladı.Peki maç saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat kaçta?

Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı 2 Ekim Pazar (bugün) saat 13.00'de başlayacak.Mücadele bEIN SPORTS 5 ekranlarından naklen yayınlanacak..

