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- Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 2. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 2. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 28.05.2022 - 10:55
Turkish Airlines Euroleague'i şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, rotasını ING Basketbol Süper Ligi'ne çevirmiş durumda...
Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmıştı.
Galatasaray Nef ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.
Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, dün akşam play-off yarı final serisi ilk maçında karşı karşıya geldi. Anadolu Efes'i 105-70 yenen Galatasaray Nef, seride 1-0 öne geçti.
Akabinde basketbolseverler gözlerini, Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında oynanacak yarı final serisinin ikinci maçına çevrildi.
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci mmüsabakası ne zaman yapılacak merak ediliyor.
Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 2. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yarı final karşılaşmasının detayları...
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 2. maçı, 29 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak. Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin programı:
- Üçüncü maç: 31 Mayıs Salı 20.30
- Dördüncü maç: 2 Haziran Perşembe
- Beşinci maç: 4 Haziran Cumartesi