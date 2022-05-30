Haberler

Basketbol Haberleri

Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde üçüncü maçına çıkacak. Peki Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?