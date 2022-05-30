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    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde üçüncü maçına çıkacak. Peki Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 13:20
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    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Turkish Airlines Euroleague'i şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, rotasını ING Basketbol Süper Ligi'ne çevirmiş durumda...

    ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçını kazanan Galatasay Nef, ikinci maçta Anadolu Efes'e 91-77 mağlup oldu.

    Seride durum 1-1'e gelirken gözler Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında oynanacak yarı final serisinin üçüncü maçına çevrildi.

    Basketbolseverler, toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin üçüncü müsabakası ne zaman yapılacak merak ediliyor.

    Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yarı final karşılaşmasının detayları...

    Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final üçüncü maçı, 31 Mayıs 2022 Salı günü oynanacak. Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

    Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin programı:

    • Dördüncü maç: 2 Haziran Perşembe
    • Beşinci maç: 4 Haziran Cumartesi

    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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