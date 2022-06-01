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Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde dördüncü maçına çıkacak. Peki Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?