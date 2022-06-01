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    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde dördüncü maçına çıkacak. Peki Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 15:31
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    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Turkish Airlines Euroleague'i şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, rotasını ING Basketbol Süper Ligi'ne çevirmiş durumda...

    Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray'ı 71-64 yenerek seride 2-1 öne geçti.

    Akabinde tüm gözler Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında oynanacak yarı final serisinin dördüncü maçına çevrildi.

    Basketbolseverler, toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin dördüncü müsabakası ne zaman yapılacak merak ediliyor.

    Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yarı final karşılaşmasının detayları...

    Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final dördüncü maçı, 2 Haziran 2022 Perşembe günü oynanacak.

    Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

    Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede Anadolu Efes 2-1 önde bulunuyor.

    Galatasaray Nef serinin ilk maçını 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

    Anadolu Efes, yarın kazanması durumunda finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

    Karşılaşmanın Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise finale çıkacak takım, beşinci maç sonunda belli olacak. Beşinci maç ise 4 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

    Anadolu Efes - Galatasaray Nef yarı final 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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